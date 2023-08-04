В годовщину свадьбы 50-летняя супермодель Хайди Клум и её муж отправились в Италию

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая модель Victoria's Secret Хайди Каулитц (в девичестве — Клум) поделилась фотографиями из поездки с мужем в личном блоге. Пара посетила местный ресторан с живописным видом на горы. Для особого случая Хайди надела дерзкий топ и юбку, в то время как Том Каулитц выбрал более непринужденный образ в пляжном стиле.

Фото: thevoicemag .ru

"Я так влюблена в тебя, Том! С годовщиной, мой дорогой", — обратилась модель к мужу.

Напомним, пара впервые встретилась весной 2018 года на съемках шоу "Топ-модель" в Германии. Хотя у них нет общих детей, Хайди Каулитц является матерью четверых детей от предыдущих отношений. Для неё это уже третий брак, для Тома Каулитца, гитариста Tokio Hotel, — первый.

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