Врачи выписали актёра Ивана Краско из больницы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Иван Краско, который был госпитализирован в июле из-за последствий инсульта, выписан из Центра Алмазова, где он проходил лечение и реабилитацию. По словам его сына Федора Краско, лечение завершено, артист скоро вернётся домой.

Фото: instagram

92-летний актер заболел 13 июля на своей даче в Ленинградской области и был немедленно госпитализирован. Он перенёс операцию и был помещен в отделение интенсивной терапии, прежде чем его перевели в неврологическое отделение.

Краско — известный артист театра и кино, с долгой и блестящей карьерой в театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, длящейся более полувека.

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