Актёр Юрий Назаров отказался уважать Андрея Макаревича* после его слов о России

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Андрей Макаревич* сбежал в Израиль после начала спецоперации. Сейчас он регулярно выступает с русофобскими высказываниями и принимает участие в мероприятиях, откуда собранные деньги поступают на помощь ВСУ.

Фото: tvcenter.ru

Народный артист России Юрий Назаров высказал своё отношение к лидеру группы "Машина времени" и заявил, что Макаревич* окончательно сошёл с ума. Актёр признался, что всегда относился к музыканту с осторожностью, так как он казался ему "склизским человеком".

"Но сейчас уже вообще сдурел. Я тут услышал, что он русских, простите, дурным словом обозвал. То есть он Пушкина, Ломоносова, Тютчева, академиков наших великих так обозвал? После всех его последних действий и заявлений это слово, которым он русский народ назвал, как нельзя лучше к нему самому относится. Не уважаю я Макаревича за его поступки. Показал свою гнилую личину человек после начала СВО", — отметил Назаров в беседе с aif.ru.

*внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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