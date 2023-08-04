Рэпер Лил Уэйн усомнился в том, что искусственный интеллект повторит его голос

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью Billboard рэпер Лил Уэйн уверенно выразил мнение, что нейронные сети не смогут воспроизвести его уникальный голос. Он описал себя как "органически удивительного" и выразил любопытство по поводу того, как технология попытается имитировать его рэп-стиль. Лил Уэйн подчеркнул свою веру в собственную самобытность как художника.

Фото: independent .co

Что касается современных технологий и музыкальной индустрии, Лил Уэйн также поделился своим мнением о том, что микстейпы не утратили своего значения. Он отметил, что, несмотря на то, что терминология, возможно, эволюционировала, микстейпы остаются актуальными и важными в современном музыкальном ландшафте.

Поскольку искусственный интеллект и другие достижения продолжают формировать индустрию, позиция Лил Уэйн подчёркивает сохраняющуюся актуальность индивидуальности художников и одновременно неизменную важность инновационного творческого самовыражения.

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