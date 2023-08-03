МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании Ирины Мирошниченко

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близкий друг умершей сегодня российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко знаменитый художник Никас Сафронов рассказал о её последнем желании.

Фото: smotrim.ru

Он заявил в беседе с "МК", что актриса несколько лет назад снялась в продолжении "Зимней вишни". Однако фильм так и не был закончен. А спустя несколько лет умер режиссер Игорь Масленников.

"Но Ира очень хотела, чтобы картина вышла на экраны — это было её мечтой. Переживала, что этого до сих пор не случилось", — добавил художник.

Он также выразил надежду, что фильм зрители когда-то обязательно увидят и вновь смогут восхититься очень талантливой актрисой.

Ранее актёр Станислав Садальский высказался о смерти Мирошниченко.

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Умерла Ирина Мирошниченко