Близкий друг умершей сегодня российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко знаменитый художник Никас Сафронов рассказал о её последнем желании.
Он заявил в беседе с "МК", что актриса несколько лет назад снялась в продолжении "Зимней вишни". Однако фильм так и не был закончен. А спустя несколько лет умер режиссер Игорь Масленников.
"Но Ира очень хотела, чтобы картина вышла на экраны — это было её мечтой. Переживала, что этого до сих пор не случилось", — добавил художник.
Он также выразил надежду, что фильм зрители когда-то обязательно увидят и вновь смогут восхититься очень талантливой актрисой.
Ранее актёр Станислав Садальский высказался о смерти Мирошниченко.
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