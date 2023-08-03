Верка Сердючка спела "Раша, гудбай" на фестивале "Рандеву"

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Андрей Данилко вышел на сцену печально известного музыкального фестиваля "Рандеву", организованного Лаймой Вайкуле. Вниманию зрителей были представлены любимые хиты Верки Сердючки, в том числе переделанная Dancing Lasha Tumbai, которая прозвучала как "Раша, гудбай".

Фото: cont.ws

Решение о выходе Андрея Данилко на сцену было принято после того, как Лайма Вайкуле исключила Светлану Лободу из списка приглашённых звезд. В зале в первых рядах находилась Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным*, рядом сидел лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*.

На фестивале также выступили Макс Барских, Оля Полякова, ALEKSEEV, Анна Буткевич.

* — признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

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