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Верка Сердючка спела "Раша, гудбай" на фестивале "Рандеву"

0:50
Шоу-бизнес

Андрей Данилко вышел на сцену печально известного музыкального фестиваля "Рандеву", организованного Лаймой Вайкуле. Вниманию зрителей были представлены любимые хиты Верки Сердючки, в том числе переделанная Dancing Lasha Tumbai, которая прозвучала как "Раша, гудбай".

Верка Сердючка спела "Раша, гудбай" на фестивале "Рандеву"
Фото: cont.ws

Решение о выходе Андрея Данилко на сцену было принято после того, как Лайма Вайкуле исключила Светлану Лободу из списка приглашённых звезд. В зале в первых рядах находилась Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным*, рядом сидел лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*.

На фестивале также выступили Макс Барских, Оля Полякова, ALEKSEEV, Анна Буткевич.

* —  признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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