Андрей Данилко вышел на сцену печально известного музыкального фестиваля "Рандеву", организованного Лаймой Вайкуле. Вниманию зрителей были представлены любимые хиты Верки Сердючки, в том числе переделанная Dancing Lasha Tumbai, которая прозвучала как "Раша, гудбай".
Решение о выходе Андрея Данилко на сцену было принято после того, как Лайма Вайкуле исключила Светлану Лободу из списка приглашённых звезд. В зале в первых рядах находилась Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным*, рядом сидел лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*.
На фестивале также выступили Макс Барских, Оля Полякова, ALEKSEEV, Анна Буткевич.
* — признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.