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35-летний Павел Прилучный выложил видео с новорожденным сыном Микаэлем с отдыха

Шоу-бизнес

Российский актер Павел Прилучный, который недавно стал отцом в третий раз, опубликовал трогательное видео с новорожденным ребенком.

35-летний Павел Прилучный выложил видео с новорожденным сыном Микаэлем с отдыха
Фото: https://www.instagram.com/reel/CveP2q3N9xy/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Peopletalk пишет, что в настоящее время он находится на отдыхе на Мальдивах вместе с женой актрисой Зепюр Брутян и своими другими детьми от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце. В видео актер держит ребенка на руках, но по-прежнему скрывает его лицо. Он подписал видео словами:

"Наше первое путешествие с сыном".

Напомним, что слухи о романе Павла Прилучного и Зепюр Брутян появились прошлой весной. В мае того же года стало известно, что они поженились в одном из столичных ЗАГСов. Отпуск на Мальдивах стал особенно значимым для этой семьи, так как они наслаждаются первым совместным путешествием с новорожденным ребенком.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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