Российский актер Павел Прилучный, который недавно стал отцом в третий раз, опубликовал трогательное видео с новорожденным ребенком.
Peopletalk пишет, что в настоящее время он находится на отдыхе на Мальдивах вместе с женой актрисой Зепюр Брутян и своими другими детьми от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце. В видео актер держит ребенка на руках, но по-прежнему скрывает его лицо. Он подписал видео словами:
"Наше первое путешествие с сыном".
Напомним, что слухи о романе Павла Прилучного и Зепюр Брутян появились прошлой весной. В мае того же года стало известно, что они поженились в одном из столичных ЗАГСов. Отпуск на Мальдивах стал особенно значимым для этой семьи, так как они наслаждаются первым совместным путешествием с новорожденным ребенком.
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