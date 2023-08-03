Актриса Линдси Лохан поделилась фото своей фигуры спустя всего две недели после родов

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

37-летняя Линдси Лохан - американская актриса, недавно стала счастливой мамой. Она родила первенца от своего возлюбленного финансиста Бадера Шамаса и назвала сына Луай. Сегодня она впервые показала, как выглядит ее тело после такого короткого времени после родов.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvdNKG6SD7l/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что вместо типичного послеродового селфи в бикини, как часто делают знаменитости, звезда фильмов 2000-х решила продемонстрировать изменения своего тела, произошедшие во время беременности. Она поделилась фото в своих соцсетях и написала:

"Я горжусь тем, что мой организм прошел за эти месяцы беременности и сейчас восстанавливается".

Линдси отметила, что сейчас ей приходится носить специальное белье для послеродового периода. Ее откровенность тронула поклонников, и они осыпали ее милыми комплиментами в комментариях, называя ее "крутой мамой".

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