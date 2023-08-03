Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр обороны Германии вновь высказался против поставок Украине ракет
Александр Ходаковский: в зоне СВО возросла статистика потерь среди операторов БПЛА
Могла быть остановка сердца: врачи Подмосковья спасли женщину со слабым пульсом
Директор православного радио "Радонеж" оправдался за призывы к расправам над украинцами
Полковник Уилкерсон: Украина потеряет Одессу после разгрома ВСУ на фронте
Bloomberg: выход России из зерновой сделки нанёс Киеву болезненный удар
Автомобили в России могут подорожать на 30% до конца 2023 года
Сын Влада Топалова и Регины Тодоренко устроил истерику и сорвал съемки шоу
Заявление президента России: чиновникам следует перейти на отечественные автомобили

Актриса Линдси Лохан поделилась фото своей фигуры спустя всего две недели после родов

0:59
Шоу-бизнес

37-летняя Линдси Лохан - американская актриса, недавно стала счастливой мамой. Она родила первенца от своего возлюбленного финансиста Бадера Шамаса и назвала сына Луай. Сегодня она впервые показала, как выглядит ее тело после такого короткого времени после родов.

Актриса Линдси Лохан поделилась фото своей фигуры спустя всего две недели после родов
Фото: https://www.instagram.com/p/CvdNKG6SD7l/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что вместо типичного послеродового селфи в бикини, как часто делают знаменитости, звезда фильмов 2000-х решила продемонстрировать изменения своего тела, произошедшие во время беременности. Она поделилась фото в своих соцсетях и написала:

"Я горжусь тем, что мой организм прошел за эти месяцы беременности и сейчас восстанавливается".

Линдси отметила, что сейчас ей приходится носить специальное белье для послеродового периода. Ее откровенность тронула поклонников, и они осыпали ее милыми комплиментами в комментариях, называя ее "крутой мамой".

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
Скончался избитый мигрантом из Таджикистана челябинский боец СВО
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Новый удар "Гераней" по Измаилу поставил точку в планах Запада
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты Анастасия Жукова Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова
Началась сдача Киева — США теперь будет поддерживать Тайвань
"Сказал и сказал": Киркоров не собирается опровергать слова Панина про свою гомосексуальность
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Последние материалы
На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорождённых иностранцам
В России открылось SMM-агентство, в котором 90% работ выполняет ИИ
Верка Сердючка отказалась петь на одной сцене со Светланой Лободой на фестивале Вайкуле
Бывший разведчик ВС США Риттер: российские военные скоро нанесут стратегическое поражение ВСУ
Сенатор выступил за увеличение числа российских машин в сервисах такси
В аэропорту Барселоны у русских туристов украли багаж с драгоценностями
Арестович* заявил, что Украина провалила некоторые решения и отстала от противника
Москве не следует поощрять вступление Саудовской Аравии в БРИКС
Минобороны: Армия РФ отразила 8 атак боевиков ВСУ на Донецком направлении
Певец Артем Катчер показал лицо новорожденного сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников