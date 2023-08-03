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Певец Артем Катчер показал лицо новорожденного сына

1:00
Шоу-бизнес

В апреле 34-летний певец Артем Качер стал отцом впервые. Его возлюбленная Александра родила сына Ареса. В то время супруги предпочли сохранить подробности в секрете и ограничились небольшим количеством фотографий в запрещенной социальной сети.

Певец Артем Катчер показал лицо новорожденного сына
Фото: https://www.instagram.com/p/CvcvKAkojvp/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что недавно в Ереване состоялось крещение малыша, и Артем с женой поделились трогательными кадрами с церемонии. Поклонники наконец-то увидели лицо сына Качера и начали спорить о том, на кого больше похож "мини Качер" — так они ласково называют маленького Ареса. Артем также раскрыл еще один секрет и показал крестного трехмесячного ребенка, которым стал продюсер и артист Артик (Артем Умрихин). В своей публикации певец официально представил своего сына Ареса Артемовича.

В комментариях знаменитости и поклонники поздравляют родителей с этим событием.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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