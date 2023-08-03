Известный актёр Станислав Садальский отреагировал на новость о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Он опубликовал пост в своём Telegram-канале.
По словам артиста, она была "немного придуманная". И на это отвечала, что так защищается от злого мира.
"Мы с Ириной Петровной друг друга не воспринимали по жизни Но всё равно артисты драматические это мои братья и сёстры! Прощай сестра", — заключил Садальский.
Ранее адвокат рассказал, кому достанется наследство умершей сегодня на 82-м году жизни Мирошниченко.
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