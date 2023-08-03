Садальский высказался об умершей Ирине Мирошниченко: "Немного придуманная"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр Станислав Садальский отреагировал на новость о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Он опубликовал пост в своём Telegram-канале.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Стаса Садальского

По словам артиста, она была "немного придуманная". И на это отвечала, что так защищается от злого мира.

"Мы с Ириной Петровной друг друга не воспринимали по жизни Но всё равно артисты драматические это мои братья и сёстры! Прощай сестра", — заключил Садальский.

Ранее адвокат рассказал, кому достанется наследство умершей сегодня на 82-м году жизни Мирошниченко.

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Умерла Ирина Мирошниченко