Народная артистка РСФСР Ирины Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны тяжёлой формой гриппа. Однако Лариса Лужина убеждена: у звезды был более серьёзный вирус, который не удалось вовремя обнаружить.
Она призналась, что известие о смерти Мирошниченко является настоящим ударом. Актриса была яркой, красивой и энергичной женщиной.
"Любила жизнь. И вдруг её не стало за неделю. Безумно больно. Она такая талантливая, так много сделала для кинематографа и для театральной сцены ", — сказала Лужина в беседе с "МК".
По её мнению, Мирошниченко скончалась не из-за гриппа. Она не верит, что заболевание могло дать настолько серьёзные осложнения.
"Сейчас столько разных вирусов ходит — врачи даже порой сразу не могут распознать", — отметила Лужина.
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