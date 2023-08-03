МК: Лариса Лужина усомнилась в диагнозе умершей Ирины Мирошниченко

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Ирины Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны тяжёлой формой гриппа. Однако Лариса Лужина убеждена: у звезды был более серьёзный вирус, который не удалось вовремя обнаружить.

Фото: novyefoto.ru

Она призналась, что известие о смерти Мирошниченко является настоящим ударом. Актриса была яркой, красивой и энергичной женщиной.

"Любила жизнь. И вдруг её не стало за неделю. Безумно больно. Она такая талантливая, так много сделала для кинематографа и для театральной сцены ", — сказала Лужина в беседе с "МК".

По её мнению, Мирошниченко скончалась не из-за гриппа. Она не верит, что заболевание могло дать настолько серьёзные осложнения.

"Сейчас столько разных вирусов ходит — врачи даже порой сразу не могут распознать", — отметила Лужина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.