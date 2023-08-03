Адвокат Шель рассказал, кому достанется наследство умершей актрисы Ирины Мирошниченко

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У умершей на 82-м году жизни российской актрисы Ирины Мирошниченко не было детей. Она трижды была замужем, но все три её супруга также уже скончались. Кому должно достаться её наследство, объяснил адвокат Юрий Шель, пишет Teleprogramma.pro.

Фото: novyefoto.ru

По словам юриста, наследство распределится после того, как вступит в силу завещание актрисы, если она его оставила. При этом если среди её ближайших родственников нет нетрудоспособных, либо если нотариус не проверил дееспособность завещателя, который мог не отдавать себе отчёт в действиях, для оспаривания документа нет причин.

Однако оспорить завещание в суде обычно тяжело, так как в документе нотариус всегда указывает "Дееспособность проверена", заметил собеседник издания.

Напомним, о смерти Мирошниченко стало известно сегодня, 3 августа. До этого она несколько дней находилась в реанимациии в тяжёлом состоянии.

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Умерла Ирина Мирошниченко