Винокур рассказал, как Путин отреагировал на пародию на Байдена, показанную им в Кремле

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Владимир Винокур, которому президент Владимир Путин вручил орден за "Заслуги перед Отечеством" I степени в Кремле, удивил всех собравшихся спонтанной пародией на лидера США Джо Байдена, показывающую, как тот в очередной раз потерялся.

Фото: Instagram

Корреспондент "МК" решил выяснить, какова была реакция Путина на этот экспромт в Кремле.

Комик заверил, что реакция российского президента была абсолютно нормальной, потому что Путин тоже прекрасно всё замечает, тем более то, что очевидно и остальным.

"Владимир Владимирович совершенно нормально отреагировал. Он улыбнулся и кивнул головой. Он-то тоже все видит. Эту информацию спрятать нельзя, что Байден плохо ходит и не ориентируется в пространстве", — сказал Винокур.

Юморист подчеркнул, что свою пародию на Байдена он заранее показывать не планировал, это получилось спонтанно, как и его ответная речь в Кремле. Винокур подчеркнул, что он так давно работает в юмористическом жанре, что готовиться к выступлениям уже как-то несолидно.

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Владимир Винокур колко пошутил про Байдена