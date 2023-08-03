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Накурившиеся Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле опозорились на камеру

1:16
Шоу-бизнес

Певицы Лайма Вайкуле и Алла Пугачёва появились вместе на фестивале "Рандеву" в Юрмале. Артистки решили встретить гостей мероприятия с небольшим "аксессуаром" в зубах.

Накурившиеся Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле опозорились на камеру
Фото: 7days.ru

"Андрюша, иди сюда. Дамы с сигаретками решили покурить", — обратилась Вайкуле к Андрею Макаревичу* на видео, которое опубликовала сама хозяйка фестиваля в социальных сетях.

Рядом с Пугачёвой встал её муж Максим Галкин* и, позируя фотографам, отметил, что получится отличный кадр.

Однако не все подписчики Вайкуле оценили внешний вид артистов. Один из комментаторов заметил у Макаревича* слуховой аппарат, другой посоветовал ему "отремонтировать" зубы. Многие обратили внимание на поведение Пугачёвой.

"Старушка еле на ногах стоит"; "Алла, бедная, видно, что ей не до веселья"; "У меня такое чувство, что это последние снимки, скоро будут похороны", — написали пользователи Сети.

Также подписчики раскритиковали артистов за их пагубные привычки.

"Учитесь, молодежь, курить у так называемых звёзд", — отметили комментаторы.

*внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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