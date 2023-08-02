Весной прошлого года у Саши Новиковой дочери ресторатора Аркадия Новикова и Федука (Федор Инсаров) родилась дочь, которую они назвали Нина. Родители с гордостью показывают малышку общественности и не скрывают ее от посторонних глаз.
Peopletalk пишет, что накануне Федук поделился новыми фотографиями со своей дочерью. На одной из фотографий артист держит Нину на руках. Федук улыбается, а девочка заинтересовано смотрит в камеру.
Пользователи интернета не могли пройти мимо такого милого контента и выразили свое умиление в комментариях под постом рэпера. Они отметили, что Нина очень милая и красивая девочка.
Напомним, что весной 2021 года Саша Новикова и Федук поженились, позже у них родилась дочь Нина.
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