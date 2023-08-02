В Сети обсуждают свежие снимки дочери рэпера Федука

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Весной прошлого года у Саши Новиковой дочери ресторатора Аркадия Новикова и Федука (Федор Инсаров) родилась дочь, которую они назвали Нина. Родители с гордостью показывают малышку общественности и не скрывают ее от посторонних глаз.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvaPMers3-H/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Peopletalk пишет, что накануне Федук поделился новыми фотографиями со своей дочерью. На одной из фотографий артист держит Нину на руках. Федук улыбается, а девочка заинтересовано смотрит в камеру.

Пользователи интернета не могли пройти мимо такого милого контента и выразили свое умиление в комментариях под постом рэпера. Они отметили, что Нина очень милая и красивая девочка.

Напомним, что весной 2021 года Саша Новикова и Федук поженились, позже у них родилась дочь Нина.

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