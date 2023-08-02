Экс-солистка "Серебра" Ольга Серябкина сменила имидж и поделилась фото в черном белье

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что 38-летняя Ольга Серябкина — экс-солистка группы "SEREBRO" решилась на перемены в своей внешности. Накануне она посетила салон красоты и отстригла волосы. В запрещенной социальной сети она поделилась своим новым образом. Певица вернулась к прическе каре, которая очень гармонично на ней смотрится.

Фото: Соцсети Ольги Серябкиной

Ольга уже успела провести фотосессию с новой прической. Она опубликовала кадры в соблазнительном комплекте белья в своем личном блоге. В этот раз она выбрала классический черный наряд.

Напомним, в осень 2021 года Ольга Серябкина впервые стала мамой. У нее и ее мужа Георгия родился сын Лука.

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