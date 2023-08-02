Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась с подписчиками редким снимком. Спортсменка опубликовала совместное фото с 9-месечным сыном и партнером.
"Мои мальчики", — написала спортсменка.
Напомним, что 27-летняя фигуристка в октябре прошлого года родила своего первенца, которого назвали Адрианом. Аделина долгое время скрывала имя отца ребенка, сообщив только, что мужчину зовут Дмитрий. Позднее СМИ выяснили, что Сотникова состоит в отношениях с теннисистом Дмитрием Попко.
Аделина Сотникова завоевала популярность после того, как выиграла Олимпийское золото на соревнованиях в 2014 году в Сочи. На счету спортсмены также две серебренные медали чемпионатов Европы. В марте 2020 года спортсменка заявила о прекращении профессиональной карьеры.
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