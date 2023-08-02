Эксперт моды Влад Лисовец не смог назвать стильных звезд российского шоу-бизнеса

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эксперт моды Влад Лисоцвец в интервью порталу "Газета.RU" признался, что не знает стильных артистов среди звезд российского шоу-бизнеса. По его словам, у него очень высокие требования, до которых русские знаменитости не дотягивают.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Честно, я не назову, у меня очень высокие требования. Все наши артисты поют на русском языке для русских людей, для России — страны, в которой стиль никогда не был в десятке первой необходимости", — сказал Лисовец.

Эксперт также отметил, что отечественные артисты одеваются под стать свой аудитории. По его словам, Россия очень специфичная страна.

"Они не хотят ее раздражать, вот и подстраиваются. Кто-то слишком простоват, кто-то очень народный, кто-то выглядит как девочка из соседнего подъезда, что делает ее понятной для всех, кто-то похож на клоуна и на Жар-птицу. Артисты надевают то, что не вызовет у народа отторжение", — заявил он.

Лисовец отметил, что он не стал бы кому-то из российских звезд менять имидж.

Ранее Влад Лисовец раскритиковал внешний вид россиян, так как, по его мнению, большинство граждан России не любят выделяться с помощью одежды.

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