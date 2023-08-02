Телеведущий Иван Ургант провел свадьбу российского бизнесмена в Италии

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант вместе со своей коллегой Екатериной Варнавой стал ведущим свадьбы в Италии на озере Комо. Роскошное торжество было организованно резидентом IQ Capital и Lamborghini Club Russia Ильей Тяглым.

Фото: соцсети

Гости свадьбы поделились уникальными кадрами мероприятия в Сети. По ним можно понять, что телеведущему досталась важная роль "регистратора брака". В опубликованных роликах можно увидеть седого, но загорелого Урганта, который объявляет Тяглого и его избранницу мужем и женой и предлагает им обменяться кольцами.

"Обратите внимание, вышло солнце в этот момент. Как мы и репетировали со светоинженерами", — пошутил в своей манере Ургант.

Стоит отметить, что список звезд не ограничился только Иваном Ургантом и Екатериной Варнавой. Среди приглашенных знаменитостей также выступали Леонид Агутин и группа "Руки Вверх". Можно только представлять, во сколько обошлась российскому бизнесмену такая свадьба.

Напомним, что шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфире Первого канала весной 2022 года. Тогда телеведущий резко пропал из социальных сетей, из-за чего его заподозрили в эмиграции. Какое-то время телеведущий действительно провел в Израиле, но потом вернулся в страну. На данный момент судьба "Вечернего Урганта" остается неизвестной, однако иногда артист делает намеки на скорое возвращение шоу в эфир.

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