37-летняя певица Ольга Бузова поддержала один из главных трендов этого сезона

Красный цвет действительно стал одним из главных трендов сезона, и многие знаменитости, как западные, так и отечественные, выбирают его для своих образов. Певица и телеведущая Ольга Бузова также не осталась в стороне и поддержала этот летний тренд.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvaDISgo8aV/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Peopletalk пишет, что на новой фотографии Ольга позировала в ансамбле ярко-красного цвета. Ее наряд состоял из топа с открытыми плечами и юбки-макси. Звезда дополнила образ золотистыми серьгами, а волосы собрала в пучок. Яркий макияж добавил завершающий штрих к ее образу.

Таким образом, Бузова продемонстрировала свою модную сторону, следуя трендам и выбирая актуальные цвета для своих нарядов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.