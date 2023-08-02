Красный цвет действительно стал одним из главных трендов сезона, и многие знаменитости, как западные, так и отечественные, выбирают его для своих образов. Певица и телеведущая Ольга Бузова также не осталась в стороне и поддержала этот летний тренд.
Peopletalk пишет, что на новой фотографии Ольга позировала в ансамбле ярко-красного цвета. Ее наряд состоял из топа с открытыми плечами и юбки-макси. Звезда дополнила образ золотистыми серьгами, а волосы собрала в пучок. Яркий макияж добавил завершающий штрих к ее образу.
Таким образом, Бузова продемонстрировала свою модную сторону, следуя трендам и выбирая актуальные цвета для своих нарядов.
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