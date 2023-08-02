Юморист Владимир Винокур отказался пародировать Зеленского

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Владимир Винокур сегодня получил государственную награду в Кремле. Артист показал пародию, когда президент России Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Владимира Винокура

После официальной части мероприятия к Владимиру Винокуру подошли журналисты и попросили его спародировать президента Украины Владимира Зеленского. На что артист отшутился, предложив эту задачу своему бывшему коллеге.

"Это только сможет, наверное, Максим Галкин*. Он его делает. Сейчас, наверное, в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу", — сказал Винокур.

Напомним, в марте этого года Владимиру Винокуру исполнилось 75 лет. С юбилеем народного артиста России поздравил президент, а также многочисленные друзья, коллеги и поклонники звезды.

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*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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