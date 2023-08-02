Модель Оксана Самойлова трогательно поздравила Джигана с 38-летием

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Только недавно семья рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой отпраздновала 12-летие старшей дочки, а теперь настала череда главы семейства. Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя артиста) 2 августа празднует 38-летие.

Фото: news.sb.by

Жена музыканта опубликовала трогательный пост, в котором иронией поздравила Джигана.

"С днем рождения кара!!! Тебе 38, но в душе всегда 30 и я желаю, чтобы так было всегда. А мы твоя семья всегда рядом", — написала модель.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям.

"Почему-то кажется, что Джигана любит только Самойлова", "Повезло Джигану с женой конечно", "У этой семьи что ни день, то праздник", — пишут пользователи.

Напомним, что Денис и Оксана воспитывают четверых детей — троих девочек и одного мальчика. Несколько дней назад семейство праздновало 12-летие старшей дочери Ариелы. Праздничная фотосессия девочки вызвала резонанс в соцсетях из-за того. Подписчики посчитали, что дочь Самойловой была накрашена и одета не по возрасту.

Ранее в Сети был опубликован райдер рэпера Джигана.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.