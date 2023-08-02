Певица Вера Брежнева опозорилась на фестивале Вайкуле в Латвии

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в Юрмале завершился музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Одним из гостей мероприятия стала украинская певица Вера Брежнева. Звезда хотела провести свое выступление на украинском языке, но оконфузилась из-за чего нарвалась на хейт украинцев.

Фото: moslenta.ru

Певица начала свою приветственную речь на украинском языке, однако столкнулась с трудностями во время произнесения фразы "Спасибо за гостеприимство". В конечном итоге Брежнева решила говорить на русском, чем разгневала сидящих в зале украинцев.

Видимо, нахлынувшие эмоции от провала взяли вверх над певицей, и она разревелась прямо на сцене.

"Спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку", — сказала артистка и заплакала.

Напомним, что организованный Лаймой Вайкуле фестиваль "Рандеву" в Юрмале вызвал русофобский скандал. Оказалось, что часть вырученных средств от билетов будет отправлена на нужды Украины. Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила запретить въезд в страну российским артистам, которые принимали участие в этом мероприятии.

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