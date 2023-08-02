Peopletalk пишет, что у бывшей звезды "Дома-2" 43-летней Виктории Бони появились проблемы. На этот раз жительницу Монако проверяют на пропаганду запрещенных веществ. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
"Прокуратура Москвы уже начала проверку в отношении блогерши Виктории Бони на предмет пропаганды психотропных веществ и наркотических средств. В своих личных социальных сетях Виктория переодически призывает своих подписчиков употреблять один из галлюциногенных препаратов (айяуаску)", — написала 38-летняя Мизулина — общественный деятель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.