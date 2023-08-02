Мизулина: "Викторию Боню проверят на пропаганду наркотиков"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что у бывшей звезды "Дома-2" 43-летней Виктории Бони появились проблемы. На этот раз жительницу Монако проверяют на пропаганду запрещенных веществ. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Фото: eg.ru

"Прокуратура Москвы уже начала проверку в отношении блогерши Виктории Бони на предмет пропаганды психотропных веществ и наркотических средств. В своих личных социальных сетях Виктория переодически призывает своих подписчиков употреблять один из галлюциногенных препаратов (айяуаску)", — написала 38-летняя Мизулина — общественный деятель.

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