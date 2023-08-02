В Сети обсуждают воссоединение Вали Карнавал и Саши Стоуна

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валя Карнавал и Саша Стоун, известные тиктокерша и блогер, планировали свою свадьбу на это лето. Однако, неожиданно для всех, они расстались. Некоторые поклонники пары до сих пор надеются на их воссоединение. И, кажется, для них могут появиться хорошие новости.

Фото: Соцсети

Peopletalk пишет, что в социальных сетях появились слухи о том, что Валя Карнавал и Саша Стоун снова вместе. Пользователи интернета сделали такой вывод, увидев недавние фотографии звезд. На снимках они позируют в похожих белых шапках. Это вызвало вопросы: возможно ли, что они всё-таки помирились и снова встречаются?

Однако пока никаких официальных подтверждений о воссоединении пары нет, и мы можем только надеяться, что они найдут счастье вместе или откроют свои намерения своим поклонникам.

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