Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков прокомментировал слова Алексея Панина* о его сексуальной ориентации.
"Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили", — заявил актёр в интервью SHOT.
Ранее Панин* в интервью Ксении Собчак назвал фамилию одного российского актёра, который якобы тщательно скрывает свои сексуальные предпочтения. Собчак назвала это заявление "насильственным каминг-аутом" и вырезала имя артиста. Однако позже Панин* признал, что говорил о Сухорукове.
*признан иноагентом в РФ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.