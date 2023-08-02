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Сухоруков отреагировал на слова Панина* фразой "Боже мой, дожили"

0:41
Шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков прокомментировал слова Алексея Панина* о его сексуальной ориентации.

Сухоруков отреагировал на слова Панина* фразой "Боже мой, дожили"
Фото: Instagram

"Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили", — заявил актёр в интервью SHOT.

Ранее Панин* в интервью Ксении Собчак назвал фамилию одного российского актёра, который якобы тщательно скрывает свои сексуальные предпочтения. Собчак назвала это заявление "насильственным каминг-аутом" и вырезала имя артиста. Однако позже Панин* признал, что говорил о Сухорукове.

*признан иноагентом в РФ

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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