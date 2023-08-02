На Айзу и Гуфа с детьми напал вооруженный мужчина на отдыхе

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж и дети Айзы-Лилуны Ай рядом, что успокаивает ее подписчиков. Хотя сама знаменитость исключила возможность романтического воссоединения с Гуфом, поклонники были рады видеть их вместе на Пхукете, куда Айза привезла сына Сэма к отцу. Однако их спокойный отдых был прерван.

Super.ru пишет, что Айза опубликовала пугающую историю в своих соцсетях. Она написала, что они пережили самый страшный ужас и исчезла на несколько часов, что вызвало беспокойство у ее поклонников. В конце концов, блогер появилась и рассказала что произошло. Оказывается, родители катались по острову, заблудились и попали на запрещенную территорию, где столкнулись с разъяренным тайцем. В то время, пока взрослые пытались решить проблему, старший сын, Сэм, оказался в опасности. Тайский мужчина направил оружие сначала на Айзу, а затем на 13-летнего Сэма.

Ее поклонники были взволнованы этой историей, но Айза порадовала их хорошей концовкой: Гуф спас всех, нашел общий язык с тайцем и спрятал за собой Сэма с Айзой.

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