Певица Наталия Орейро поделилась редкими кадрами с 11-летним сыном

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница главной роли в сериале "Дикий ангел" актриса Наталия Орейро поделилась с поклонниками трогательным видео. Артистка опубликовала редкие кадры, на которых запечатлела 11-летнего сына во время прогулки.

Фото: соцсети

Первенец знаменитой певицы родился в 2012 году в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Пара познакомилась в 2001 году, а спустя месяц поженилась. Вместо обручальных колец супруги решили набить татуировки на безымянных пальцах, как символ вечной любви.

Напомним, что Наталия Орейро считает Россию своей второй родиной. Еще в 2019 году артистка изъявила желание получить российский паспорт, а уже через несколько лет Владимир Путин официально присвоил актрисе и её сыну гражданство РФ.

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