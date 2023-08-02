Портал Super.ru опубликовал райдер рэпера Джигана

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, которого большинство знает под псевдонимом Джиган, сегодня празднует свое 38-летие. Портал Super.ru в честь этого события решил опубликовать концертный райдер артиста, в котором много удивительных вещей.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Джигана

Основным условием артиста является то, что он не участвует в автограф- и фотосессиях, не фотографируется с гостями и персоналом, а также не передает "приветы". Джиган летает только бизнес-классом, а по городу передвигается на Mercedes Maybach не старее пяти лет. При этом водитель должен быть молчаливым.

Во время выступления рэпера в гримерке должно быть два кальяна, а также персональный кальянщик. Поскольку Денис еврей по происхождению, в блюдах не должна присутствовать свинина.

"В райдере капслоком и красным цветом грозно выделено "Люкс с БАЛКОНОМ". Остается только гадать, для чего Джигану так нужен балкон. Самое разумное объяснение из тех, что пришло к нам в голову, — необходимость разместить где-то кальян. Как говорится, с любимыми не расставайтесь!", — пишут журналисты.

В требованиях к концертной площадке главным пунктом является наличие охраны.

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