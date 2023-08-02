Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Житель Улан-Удэ ограбил свою знакомую, оказавшись с ней в одной постели
На западе Ирана произошел пожар на НПЗ
Губернатор Пермского края Махонин назвал причину серьёзного лесного пожара под Краснокамском
Терапевт посоветовал отказаться от пива и газировки в жару
Одна из систем отказала у вылетевшего из Минеральных Вод самолёта
Садальский рассказал, почему народная артистка Воронец отказалась петь с Галкиным*
Эксперт: смерч может стать обычным явлением в Белгородской области
На Айзу с сыном напал вооружённый мужчина в Таиланде: "Направил на меня ружье, было страшно"
Трейлер второго сезона "Локи" собрал 80 млн просмотров

Хирург Тимур Хайдаров пытался подкупить Любовь Успенскую

1:35
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская рассказала новые подробности конфликта с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Звезда заявила, что врач хотел подкупить ее, чтобы она молчала про неудачную операцию.

Хирург Тимур Хайдаров пытался подкупить Любовь Успенскую
Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Певица в беседе с журналистами Super.ru вспомнила, что некоторое время назад она уже хотела подать в суд на Хайдарова из-за клеветы. Это произошло в эфире одного из популярных ток-шоу. Однако тогда пластический хирург попытался все замять, подкупив артистку.

"Он, по-видимому, испугался и передал моему директору деньги — как бы чтобы закрыть мне рот. Но, в общем-то, я не собиралась его раскрывать, просто была в шоке. Он пытался со мной помириться, бегал за мной на какие-то награды. Бегал с цветами, делал какие-то выходки, бегал к моей дочери, привозил ей из ресторанов еду, привозил ей врача в клинику, стоматолога", — поделилась Успенская.

Любовь также отметила, что обвинения Хайдарова в том, что она приехала на операцию с плохими анализами, являются ложью. По ее словам, он не имел права проводить операцию, если у нее были плохие анализы.

Напомним, что недавно Любовь Успенская вслед за певицей Славой решила рассказать правду про "звездного хирурга" Тимура Хайдарова. По словам артистки, она стала первой клиенткой врача среди отечественных знаменитостей, поэтому он провел ей пластическую операцию бесплатно. Однако результат ее не удовлетворил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Байден при всех унизил Зеленского из-за возмущения по решению НАТО
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Запад предвкушает смерть Зеленского Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Россия не будет атаковать суда в устье Дуная
С 1 сентября некоторые медицинские услуги в России станут платными
В МИД РФ предложат британцам работать на российскую разведку
Пушилин: завершение спецоперации может быть только победным для России
Глава МИД Молдавии Попеску объяснил высылку российских дипломатов из страны
Терапевт Андреева посоветовала три лучших обеда для контроля артериального давления
82-летнюю пенсионерку, пережившую ВОВ, задержали при попытке поджечь военкомат
Гендиректор "Яндекса" оштрафован на 200 тыс. рублей
"Не уничтожать же украинский этнос": как России дальше жить с украинцами
Соседка челябинского маньяка заявила, что его дом давно вызывал подозрения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников