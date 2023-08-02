Хирург Тимур Хайдаров пытался подкупить Любовь Успенскую

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская рассказала новые подробности конфликта с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Звезда заявила, что врач хотел подкупить ее, чтобы она молчала про неудачную операцию.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Певица в беседе с журналистами Super.ru вспомнила, что некоторое время назад она уже хотела подать в суд на Хайдарова из-за клеветы. Это произошло в эфире одного из популярных ток-шоу. Однако тогда пластический хирург попытался все замять, подкупив артистку.

"Он, по-видимому, испугался и передал моему директору деньги — как бы чтобы закрыть мне рот. Но, в общем-то, я не собиралась его раскрывать, просто была в шоке. Он пытался со мной помириться, бегал за мной на какие-то награды. Бегал с цветами, делал какие-то выходки, бегал к моей дочери, привозил ей из ресторанов еду, привозил ей врача в клинику, стоматолога", — поделилась Успенская.

Любовь также отметила, что обвинения Хайдарова в том, что она приехала на операцию с плохими анализами, являются ложью. По ее словам, он не имел права проводить операцию, если у нее были плохие анализы.

Напомним, что недавно Любовь Успенская вслед за певицей Славой решила рассказать правду про "звездного хирурга" Тимура Хайдарова. По словам артистки, она стала первой клиенткой врача среди отечественных знаменитостей, поэтому он провел ей пластическую операцию бесплатно. Однако результат ее не удовлетворил.

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