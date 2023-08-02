Садальский рассказал, почему народная артистка Воронец отказалась петь с Галкиным*

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Станислав Садальский рассказал, что заставило народную артистку РСФСР Ольгу Воронец отказаться выступать в дуэте с Максимом Галкиным*.

Фото: kremlinpalace.org

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" вспомнил, как директор Первого канала Константин Эрнст предложил певице Ольге Воронец исполнить её хит "Я — Земля" с Максимом Галкиным*.

"Отказалась. Хорошо, — сказала, — я — за Землю, а за кого Галкин? Песня будет развенчана", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).

Садальский отметил, что в актрисе чувствовалась порода, так как бабушка её была из дворян.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* спел дуэтом с Лаймой Вайкуле на латышском языке.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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Ольга Воронец "Я - Земля"