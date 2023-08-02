На Айзу с сыном напал вооружённый мужчина в Таиланде: "Направил на меня ружье, было страшно"

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Летом Айза с сыном приехали в Таиланд на столь необходимый отпуск, где воссоединились со своим бывшим мужем Гуфом. Однако их пребывание в этом популярном среди российских туристов месте приняло неожиданный оборот. Знаменитости попали в неприятную ситуацию, разгневали местного жителя, который напал на скандальную блогершу с оружием, направленным прямо на нее. Айза рассказала об этом ужасном инциденте в социальных сетях, поведав о самом страшном опыте в своей жизни.

Фото: novyefoto.ru

Заблудилась на Пхукете

Во время путешествия по Пхукету Айза в сопровождении Гуфа и троих детей свернула с дороги и заблудилась. Пытаясь развернуть машину в узком месте, Айза вышла из машины, чтобы помочь Гуфу. Вдруг появился разъярённый местный житель и стал кричать на них. Айза и Гуф извинились, но мужчина быстро исчез, а вскоре вернулся, но уже с винтовкой в руках. Её сын Сэм впервые почувствовал, что на него направлено дуло оружия.

Сначала таец направил оружие на Айзу, размахивая им в 10 сантиметрах от её лица, а затем переключил свое внимание на Сэма. Когда Айза побежала к машине, она потеряла Сэма из виду, но Гуф крикнул, чтобы он быстрее садился в машину. Ситуация стала хаотичной, и мужчина продолжал размахивать пистолетом, в то время как все они чувствовали себя беспомощными и напуганными.

Тем не менее, можно понимать, что знаменитости смогли успешно и без ущерба сбежать из опасного места.

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