Историк моды Александр Васильев рассказал об аншлаге на фестивале Вайкуле

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" оказался одним из самых обсуждаемых событий прошедших выходных. В латвийской Юрмале собрались многие российские и украинские звезды, которые известны своей политической позицией.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Васильева

Одним из гостей мероприятия был история моды Александр Васильев. Он рассказал, как проходил фестиваль. По словам модельера, все сообщения о провальной продаже билетов — ложь. Васильев отметил, что люди были готовы отдавать десятки тысяч рублей, чтобы попасть в концертный зал.

"Народ неистовствовал и завалил Лайму очень дорогими букетами. Билеты дорогие, 70-400 евро, и все продано!", — рассказал Александр в беседе с порталом BLITZ+.

Бывший ведущий "Модного приговора" отметил, что в зале "яблоку негде было упасть". Настолько было много зрителей, желающих увидеть приглашенных знаменитостей.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко выступила с предложением запретить въезд в Россию участникам фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву".

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