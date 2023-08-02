Актриса Любовь Толкалина устроила провокацию откровенными фотографиями

Российская актриса Любовь Толкалина в очередной раз опубликовала в соцсетях откровенный снимок. Как признавалась сама 45-летняя артистка, она гордится своей фигурой поэтому не видит в подобных фото ничего плохого.

Фото: соцсети

Однако комментаторы в соцсетях обрушились с критикой на звезду, поскольку считают, что она стала очень часто публиковать снимки интимного характера. Пользователи отметили, что с последней откровенной фотосессии прошло меньше недели, поэтому советуют Толкалиной поумерить свой пыл.

В новой фотосессии Любовь позирует посреди поля в оранжевой юбке топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Помимо хейтеров, среди комментаторов были и те, кто оценил стройные формы артистки.

Ранее комментаторы в соцсетях заявили, что Любовь Толкалина публикует откровенные снимки только из-за того, что у нее нет выдающихся ролей.

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