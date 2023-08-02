Актриса Лиза Арзамасова рассказала о спонтанной беременности

Российская актриса Лиза Арзамасова замужем за фигуристом Ильей Авербухом. Счастливая пара воспитывает сына Леву. Через несколько недель мальчику исполниться два года и в честь этого события артистка решила поделиться в соцсетях откровенными воспоминаниями о беременности.

Фото: ok-magazine.ru

Арзамасова призналась, что не готовилась к беременности и родам. По словам артистки, она беспечно провела этот период и не жалеет об этом.

"Не знаю, хорошо это или плохо. Но я считаю, что к родительству нельзя подготовиться", — поделилась своим мнением 28-летняя Елизавета.

Напомним, что Илья Авербух старше своей избранницы на 20 лет. Пара познакомилась во время совместного участия в одном из телевизионных проектов. До этого спортсмен был женат на фигуристке Ирине Лобачевой, в браке с которой у них родился сын Мартин.

Недавно Лиза Арзамасова призналась, что её сын Лев не пойдёт по стопам отца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.