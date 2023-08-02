Брат Бориса Моисеева обвинил продюсера Гороха в нечестном получении наследства артиста

1:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

83-летний брат покойного артиста Бориса Моисеева Маркс Толкач рассказал в беседе с журналистами, что продюсер певца Сергей Горох воспользовался беспомощностью артиста и оформил на себя дарственную.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Бориса Моисеева

Известно, что последние годы перед смертью Борис Моисеев с трудом говорил и еле передвигался, поэтому с ним рядом всегда был директор Сергей Горох, который впоследствии получил все наследство артиста.

По словам брата певца, который много лет назад эмигрировал в Канаду, он пытался связаться с родственником, чтобы оказать помощь, однако все телефоны были отключены. Он также звонил помощнику, но тот тоже не брал трубку.

Маркс Толкач считает, что Горох воспользовался невменяемым состоянием Моисеева и оформил дарственную на себя. Брат артиста пытался решить вопрос с наследством через адвокатов. Однако после отправки необходимых документов и оплаты свыше 5000 долларов за сбор и пересылку, мужчина обнаружил, что правозащитник просто пропал. Он считает, что Сергей Горох подкупил его за часть многомиллионного наследства.

"Четыре квартиры: две в Москве (одну из них, в районе метро "Крылатское", Горох уже продал), вторая (на Краснопролетарской улице) стоит больше миллиона долларов. Квартиры в Юрмале и в Болгарии, в одном доме с Лолитой и Надеждой Бабкиной. Плюс банковские счета", — цитирует "КП" брата Моисеева.

По словам брата Бориса Моисеева, в квартире артиста также было много дорогостоящих украшений, коллекционных картин и других предметов искусства.

Ранее Сергей Горох сообщил, что среди наследства Бориса Моисеева обнаружил бесценный архив, в котором хранится около 300 неизданных песен.

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