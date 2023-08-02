Агутин назвал причину отсутствия Варум на юбилейном концерте на стадионе "Динамо"

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыканту Леониду Агутину исполнилось 55 лет. В честь своего юбилея он организовал масштабный концерт на стадионе "Динамо". Публика не хотела отпускать исполнителя даже после трёхчасового мероприятия.

Фото: Instagram

Однако супруга музыканта Анжелика Варум не смогла посетить юбилейный концерт, поэтому их дуэт на песню "Как не думать о тебе" Агутин исполнил сольно.

"Анжелика приболела, причём несовместимо с концертом, но она поправится, и мы, конечно, споём", — объяснил певец.

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Концерт Леонида Агутина