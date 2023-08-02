Музыканту Леониду Агутину исполнилось 55 лет. В честь своего юбилея он организовал масштабный концерт на стадионе "Динамо". Публика не хотела отпускать исполнителя даже после трёхчасового мероприятия.
Однако супруга музыканта Анжелика Варум не смогла посетить юбилейный концерт, поэтому их дуэт на песню "Как не думать о тебе" Агутин исполнил сольно.
"Анжелика приболела, причём несовместимо с концертом, но она поправится, и мы, конечно, споём", — объяснил певец.
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