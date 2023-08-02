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Агутин назвал причину отсутствия Варум на юбилейном концерте на стадионе "Динамо"

0:34
Шоу-бизнес

Музыканту Леониду Агутину исполнилось 55 лет. В честь своего юбилея он организовал масштабный концерт на стадионе "Динамо". Публика не хотела отпускать исполнителя даже после трёхчасового мероприятия.

Агутин назвал причину отсутствия Варум на юбилейном концерте на стадионе "Динамо"
Фото: Instagram

Однако супруга музыканта Анжелика Варум не смогла посетить юбилейный концерт, поэтому их дуэт на песню "Как не думать о тебе" Агутин исполнил сольно.

"Анжелика приболела, причём несовместимо с концертом, но она поправится, и мы, конечно, споём", — объяснил певец.

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Концерт Леонида Агутина
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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