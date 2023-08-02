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Вдова Александра Абдулова показала 16-летнюю дочь актера

1:33
Шоу-бизнес

Вдова Александра Абдулова Юлия редко делает достоянием общественности личную жизнь. Но в особенный день она решила сделать исключение.

Вдова Александра Абдулова показала 16-летнюю дочь актера
Фото: shkolazhizni.ru

Женщина опубликовала в соцсетях совместное фото с дочерью в честь ее 16-летия, а также написала трогательный пост.

"Отсутствие информации порождает домыслы и искажает истину. Это факт. Я с ним знакома, как никто…. Так что в своем личном новом году постараюсь приоткрыть завесу. Но не тайны. Тайны у меня нет никакой, просто я человек не публичный. Попробую рассказывать как есть, если это кому-то интересно. Не знаю, получится ли. Это Женя. Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любви", — написала вдова легендарного актера.

В комментариях поклонники отметили, что девочка очень похожа на своего отца.

Напомни, что Актер узаконил брак с Юлией за несколько лет до своей смерти, когда выяснилось, что она беременна. Александр Абдулов скончался в январе 2008 года от рака. По рассказам жены артиста, Женя совершенно не помнит своего знаменитого отца, поскольку он умер, когда ей было всего 9 месяцев.

Недавно в Сети был составлен рейтинг самых "сексуальных" актеров советского времени. Александр Абдулов занял почетное второе место.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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