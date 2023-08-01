В Петербурге умер автор более песни "Стоят девчонки" Александр Колкер

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1 августа 2023 года скончался заслуженный деятель искусств РСФСР, знаменитый композитор Александр Наумович Колкер. Эту тяжелую весть передал Союз композиторов города через страницу "ВКонтакте". Он оставил нам свои произведения, более 100 песен, которые будут жить в сердцах поклонников навсегда.

Фото: www.vokrug .tv/article/show/16454182341/

Александр Колкер родился 28 июля 1933 года и его творчество полно ярких мелодий и запоминающихся песен. Среди его известных произведений — "Карелия", "Ночной трамвай", "Стоят девчонки". Также, он написал музыку для таких кинолент, как "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского", "Труффальдино из Бергамо" и "Трое в лодке, не считая собаки".

Колкер неоднократно получал заслуженные награды за свое искусство. В 1968 году он был удостоен премии Ленинского комсомола. А в 2009 году, его талант был признан и отмечен национальной премией "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" за спектакль "Гадюка", поставленный по мотивам рассказа Алексея Толстого Новосибирским театром музыкальной комедии.

Песни Александра Колкера стали навсегда вписаны в историю российской музыки и останутся жить в сердцах людей. Они стали репертуаром таких выдающихся певцов, как Лидия Клемент, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и многих других. Его творчество не ограничивалось только песнями — он также создавал мюзиклы, оперетты, рок-оперы и написал музыку для театральных спектаклей и фильмов.

Сообщается, что информацию о месте и времени прощания с Александром Колкером будут опубликованы позднее. Его уход является невосполнимой утратой для всего мироздания музыки. Мы скорбим о его уходе, но будем помнить и чтить его наследие, которое навсегда останется с нами.

Александр Колкер оставил неизгладимый след в истории мировой музыки. Его мелодии проникали в души слушателей и дарили радость и вдохновение. Наследие этого выдающегося композитора будет жить в наших сердцах и продолжать вдохновлять новые поколения творцов. Пусть его душа найдет покой, зная, что его творчество приносило и продолжает приносить радость миллионам людей.

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Stoyat Devchonki (Geoffrey Day Remix)