Телеведущая Ксения Собчак ответила Белому на обвинения в "бурной молодости"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак выпустила большое интервью с беглым актером Алексеем Паниным. Комик Руслан Белый после просмотра этого ролика заявил, что Ксения Анатольевна вела себя чересчур нравственно, по отношению к артисту.

Фото: moslenta.ru

Юморист опубликовал в Сети гневное сообщение, в котором припомнил, что Собчак в молодости вела не менее разгульный образ жизни и увлекалась запрещенными веществами. Журналистка быстро отреагировала на выпад свой адрес.

"Вот ведь зануда, прописываю ему приоткрыть форточку. Во-первых, вас забыла спросить. Во-вторых, припоминать спустя 20 лет человеку то, что он делал в юности и ранней молодости — не большого ума дело (кстати, что там про секс не вдвоем? Может я что-то пропустила?)", — заявила телеведущая.

Журналистка подчеркнула, что в интервью с Алексеем Паниным никого не осуждала и не занималась нравоучением. Звезда также отметила, что в жизни каждого человека есть "бурная молодость".

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