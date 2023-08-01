Комик Руслан Белый припомнил проблемы Собчак с наркотиками в молодости

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале интервью с актером Алексеем Паниным*. В общение с опальным актером Ксения Анатольевна вела себя как "моральный камертон".

Фото: rg.ru

По мнению, комика Руслана Белого такое поведение телеведущей в интервью никак не связанно с ее реальным образом.

"Смотрю Собчак с Паниным и думаю… Почему Ксения Собчак решила, что она на стороне нравственности? В нулевые и десятые на ней печати негде было ставить, с наркотиками, алкоголем и сексом и все это не вдвоем. А сейчас нацепила платок и учит как жить", — рассказал Белый.

Стоит отметить, что бывший участник юмористических шоу на канале ТНТ Руслан Белый еще прошлом году сбежал из России. Комик открыто заявил о своем недовольстве российскими властями и осудил спецоперацию.

Ранее в интервью Ксении Собчак актер Алексей Панин рассказал, что, по его мнению, европейские страны должны сделать с Россией.

*Внесен Минюстом России в список иноагентов).

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