Журналистка Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале интервью с актером Алексеем Паниным*. В общение с опальным актером Ксения Анатольевна вела себя как "моральный камертон".
По мнению, комика Руслана Белого такое поведение телеведущей в интервью никак не связанно с ее реальным образом.
"Смотрю Собчак с Паниным и думаю… Почему Ксения Собчак решила, что она на стороне нравственности? В нулевые и десятые на ней печати негде было ставить, с наркотиками, алкоголем и сексом и все это не вдвоем. А сейчас нацепила платок и учит как жить", — рассказал Белый.
Стоит отметить, что бывший участник юмористических шоу на канале ТНТ Руслан Белый еще прошлом году сбежал из России. Комик открыто заявил о своем недовольстве российскими властями и осудил спецоперацию.
Ранее в интервью Ксении Собчак актер Алексей Панин рассказал, что, по его мнению, европейские страны должны сделать с Россией.
*Внесен Минюстом России в список иноагентов).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.