Эстрадная певица Наташа Королева после начала спецоперации столкнулась с моральными трудностями. Звезда родилась на Украине, но большую часть сознательно жизни прожила в России. Поэтому она старается не занимать какую-либо позицию в конфликте.
Однако в Сети то и дело появляются слухи, что певица сбежала из России. Одной из тих сплетен была про эмиграцию Королевой в США. В беседе с "МК" звезда опровергла эти домыслы в свой адрес.
"Я — артист. Моя аудитория — русскоязычная, она живет во всех странах мира. А кто же, как не я, может своими песнями объединять всех этих людей? Сейчас это очень важно! Поэтому я гастролирую по всему миру, стараясь нести в мир свет, добро и позитив", — отметила исполнительница.
Наташа Королева также призналась, что не имеет права осуждать артистов, которые решили покинуть Россию.
Ранее в интервью Наташа Королева призналась, что скучает по Киеву и верит, что очень скоро сможет попасть в столицу Украины.
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