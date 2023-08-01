Заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева в честь знаменательного события решила поделиться редким фото. Звезда опубликовала снимок с супругом Владимиром Абашкиным в 26 годовщину свадьбы.
"26 лет люблю и любима! Да будет так", — написала артистка.
Романтическое фото было сделано в кафе. Екатерина и Владимир нежно прижались лбами друг к другу и держаться за руки. В комментариях поклонники восхищены тем, что супругам удалось сохранить брак спустя столько лет.
"А как такую не любить?", "Вы идеальная женщина, повезло вашему мужу", "Вы пример настоящей чистой любви", "Какое нежное и трогательное фото", "Восхищаюсь вашей парой", "Прекрасная семья", "Вот бы всем такие отношения", "Счастья вашей семье", "Как вам друг с другом повезло", "Берегите вашу семью", — пишут фанаты.
Известно, что пара актрисы Екатерины Гусевой и бизнесмена Владимира Абашкина поженилась в 1996 году. За время брака у них родились двое детей. Старшему Алексею исполнилось 24 года, а младшей Анне — 12 лет.
Ранее бывшая жена Мара Башарова опубликовала фотографию с подросшим сыном артиста.
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