Ирина Винер не только тренирует спортсменок, но и опекает их

2:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ирина Винер — не только известный тренер, желанный для гимнасток всего мира, но и мудрая женщина с собственным мнением. Во время записи программы "Малахов" на "России 1" её ученики отметили, что она не только прекрасный тренер и хорошо готовит их к соревнованиям, но и направляет по жизни.

Фото: eg.ru

У каждой девушки есть личный контактный номер Ирины Александровны, по которому они могут обратиться за консультацией по различным вопросам, таким как жильё, оформление документов или проблемы в отношениях, включая первую любовь и разочарования.

Недавно Ирина Винер рассталась с Алишером Усмановым после более чем 30 лет совместной жизни. Причины их развода официально не разглашаются, сама Ирина предпочитает не комментировать ситуацию. Однако она намекнула, что, возможно, в своё время поделится своим опытом с миром.

Алишер Усманов также воздержался от публичных комментариев по поводу развода. Хотя у пары не было общих детей, Алишер считал сына Ирины Винер от её предыдущего брака своим, поддерживал его в образовании и карьере, привел в строительный бизнес.

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