Певица Алена Свиридова опубликовала фото в бикини с отдыха в Крыму

Певица Алена Свиридова проводит свой летний отпуск на побережьях в Крыму. Звезда не забывает делиться с поклонниками в соцсетях приятными моментами своего отдыха. Недавно она опубликовала снимок в купальнике, который произвел фурор среди фанатов.

Фото: соцсети

"Я — на заплыв", — коротко прокомментировала она фото.

На снимке 60-летня Алена Свиридова в черном раздельном купальнике позирует перед зеркалом. В комментариях поклонники восхитились фигурой певицы.

"Вы в прекрасной форме", "Вот это да", "Круто выглядите", "Вот что значит гены и правильный образ жизни", "Какая вы молодец", "Замечательная фигура", "Вы мой мотиватор", "Потрясающая женщина, мое восхищение", — пишут очарованные фанаты.

Недавно певица рассказывала, что уделяет большое внимание заботе о своем организме. По ее словам, он четко следит за питанием и ежедневно занимается спортом. Больше всего она любит бег и плавание, которые помимо физического тонуса, также способствуют улучшению морального состояния.

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