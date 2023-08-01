69-летняя Любовь Успенская рассказала почему не подала в суд на Хайдарова сразу после операции

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская подверглась операции брахиопластики (подтяжки кожи рук) и маммопластики летом 2020 года, проведенной пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Однако недавно стало известно, что певица не была довольна результатами операции. В социальных сетях она выразила свое недовольство осложнениями, такими как боли в груди и асимметричные импланты странной формы.

Фото: yk-resurs.ru

Портал Super. ru пишет, что Успенская начала исправлять последствия операции полтора года назад, но только недавно решила подать на Хайдарова в суд за причинение морального и физического ущерба. В интервью она рассказала, что Хайдаров заверял ее, что проблемы пройдут со временем, поэтому она не обратилась к другим хирургам за помощью. В то время у нее был тяжелый период в жизни, связанный с проблемами ее дочери Татьяны, которая проходила реабилитацию после несчастного случая. В начале 2021 года дочь вернулась к матери, и Успенская обратилась к другому хирургу, который посчитал, что работу Хайдарова "нужно переделывать".

После полтора года лечения у нового врача Успенская решила подать в суд на Тимура Хайдарова и получила поддержку от певицы Славы и других пострадавших пациенток. Певица признала, что решение пройти операцию было вдохновлено преображением певицы Ирины Дубцовой, которое было выполнено Хайдаровым и включало липосакцию и увеличение ягодиц с использованием жира.

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