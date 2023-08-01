Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в скором времени начнутся съемки нового сезона вокального шоу "Фактор.BY". Зрителей ждут некоторые изменения. В том числе, новый член жюри, которым стал российский продюсер Иосиф Пригожин.
Еще в конце прошлого сезона стало известно, что музыкальный критик Сергей Соседов покинет кресло наставника. Об этом сообщил сам журналист, отмети, что у него просто не хватает времени на проекты.
Выбор продюсеров шоу на роль нового наставника пал на Иосифа Пригожина. В новом сезоне компанию ему составят радиоведущий и актер Владимир Березин, артисты эстрады Белоруссии Александр Солодуха, Виктория Алешко и Александра Гайдук.
Ранее супруга Иосифа Пригожина рассказала, что из-за «уколов красоты» перестала различать себя в зеркале.
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