Продюсер Иосиф Пригожин стал наставником вокального шоу "Фактор.BY" в Белоруссии

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в скором времени начнутся съемки нового сезона вокального шоу "Фактор.BY". Зрителей ждут некоторые изменения. В том числе, новый член жюри, которым стал российский продюсер Иосиф Пригожин.

Фото: eg.ru

Еще в конце прошлого сезона стало известно, что музыкальный критик Сергей Соседов покинет кресло наставника. Об этом сообщил сам журналист, отмети, что у него просто не хватает времени на проекты.

Выбор продюсеров шоу на роль нового наставника пал на Иосифа Пригожина. В новом сезоне компанию ему составят радиоведущий и актер Владимир Березин, артисты эстрады Белоруссии Александр Солодуха, Виктория Алешко и Александра Гайдук.

Ранее супруга Иосифа Пригожина рассказала, что из-за «уколов красоты» перестала различать себя в зеркале.

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