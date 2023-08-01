Актриса Мария Порошина раскрыла свой секрет красоты

Российская актриса Мария Порошина в этом году отмечает свое 50-летие. Однако она совершенно не выглядит на этот возраст. В интервью порталу "7Дней" звезда поделилась секретом своей неувядающей молодости.

Фото: instagram

По словам актрисы, самым важным пунктом сохранения молодости является умение находить время на отдых даже в плотном рабочем графике. Кроме того, многодетная мама соблюдает диету, которую ей помогали составлять специалисты.

"Я еще периодически сдаю анализ крови, и терапевт смотрит, какую систему организма мне нужно поддержать. Какие витамины, минералы, БАДы пропить. Мало увидеть в крови, предположим, низкий уровень железа. Важно понять, почему это происходит. Нюансов масса! Поэтому со здоровьем я не экспериментирую", — пояснила артистка.

Мария Порошина также отметила, что из-за больной спины регулярно занимается гимнастикой. Актриса не злоупотребляет косметологическими процедурами и посещает специалиста каждые три месяца.

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