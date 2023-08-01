Актер Александр Попов рассказал, сколько человек создают шоу "Уральские пельмени"

Актер, гендиректор и креативный продюсер юмористического коллектива "Уральские пельмени" Александр Попов сообщил о том, сколько людей придумывают номера для шоу. Подробностями о проекте он поделился в интервью с блогером Андреем Пределиным для его канала на YouTube.

Александр Попов из «Уральских Пельменей» дал интервью

По словам Попова, в проекте задействовано около 50 человек. Это пять авторских групп, которые состоят из актеров "Уральских пельменей" и приглашенных авторов.

"Четырнадцать нас, и, наверное, раза в два с половиной больше авторов", — сообщил продюсер.

Над созданием проекта трудятся и другие, не менее значимые работники: гримеры и работники сцены. Их также около 50 человек.

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