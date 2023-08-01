Певица Слава опровергла заявление хирурга Хайдарова об угрозах его семье

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Хайдаров накануне опубликовал видеообращение, в котором сообщил об угрозах в свой адрес. По его словам, он написал заявление в полицию. Певица Слава быстро отреагировала на эту новость, призвав хирурга говорить правду.

Фото: кадр из видео

Исполнительница эмоционально назвала бредом обвинения Хайдаров. По ее словам, она бы никогда не пошла на такие меры. Артистка призвала назвать конкретные имена угрожающих, иначе она подаст в суд за клевету.

"Кто тебе угрожает убийством?! Выложи это в соцсети, как ты выкладывал наши с Любой сообщения. Вы тупорылые вообще?! К кому вы обратились? К старому маразматику, который даже законов не знает. Вы че несете? Какого черта ты нас обвиняешь? Ты за свои слова мне точно будешь отвечать в суде!" — эмоционально заявила певица.

Напомним, что конфликт между звездами и хирургом начался после того, как певица Слава публично рассказала о плохо сделанной пластической операции.

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