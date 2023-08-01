Пластический хирург Тимур Хайдаров накануне опубликовал видеообращение, в котором сообщил об угрозах в свой адрес. По его словам, он написал заявление в полицию. Певица Слава быстро отреагировала на эту новость, призвав хирурга говорить правду.
Исполнительница эмоционально назвала бредом обвинения Хайдаров. По ее словам, она бы никогда не пошла на такие меры. Артистка призвала назвать конкретные имена угрожающих, иначе она подаст в суд за клевету.
"Кто тебе угрожает убийством?! Выложи это в соцсети, как ты выкладывал наши с Любой сообщения. Вы тупорылые вообще?! К кому вы обратились? К старому маразматику, который даже законов не знает. Вы че несете? Какого черта ты нас обвиняешь? Ты за свои слова мне точно будешь отвечать в суде!" — эмоционально заявила певица.
Напомним, что конфликт между звездами и хирургом начался после того, как певица Слава публично рассказала о плохо сделанной пластической операции.
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